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Около 100 человек сыграют в футбол в лаптях в Суздале в честь ЧМ-2018

Общество
16 июня, 0:35 UTC+3 ВЛАДИМИР

Турнир по футболу в лаптях проходит в городе уже в 10 раз

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ВЛАДИМИР, 16 июня. Турнир по футболу в лаптях пройдет в субботу в Суздале, его посвятят чемпионату мира по футболу - 2018. На поле выйдут около 100 футболистов, сообщил ТАСС организатор Праздника лаптя в Суздале Илья Кехтер.

"В этом году Праздник лаптя в Суздале полностью посвящен чемпионату мира по футболу. Центральным событием станет турнир по футболу в лаптях, который пройдет в десятый раз. Кроме того, пройдут соревнования и в других дисциплинах, всего из будет десять", - уточнил собеседник агентства.

Для участия в турнире приедут десять команд из Владимира, Суздаля, Коврова и Москвы. Также гости праздника будут соревноваться турнирах по кикеру (настольному футболу), пальчиковому футболу, панне, надувном кикеру, гигантскому футболу с воротами размером 11 на 5 метров, сумо-футболу, жонглированию футбольным мячом, пройдет конкурс пенальти и футбольного фристайла. Для того, чтобы обуть всех спортсменов, организаторы закупили 300 пар лаптей у умельцев из Чебоксар, Нижнего Новгорода и Озерска.

Из-за насыщенной футбольной программы в этом году организаторам пришлось отказаться от традиционного забега в лаптях "Суздальская верста". Однако, как считают организаторы, тема чемпионата мира должна привлечь на праздник от 3 до 5 тыс. гостей.

Праздник лаптя в Суздале вошел в культурную программу чемпионата мира по футболу, утвержденную правительством РФ, во Владимирской области реализуется проект "Владимир - культурная столица чемпионата мира по футболу". Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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