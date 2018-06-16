В медцентре детской гематологии и онкологии в Москве построят корпус ядерной медицины

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. В Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева построят корпус ядерной медицины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением принято решение о выделении в 2018 - 2021 годах из федерального бюджета субсидии на расширение Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева", - говорится в документе.

Отмечается, что в новом корпусе ядерной медицины будут размещены циклотрон, лаборатория синтеза радиофармпрепаратов и лаборатория контроля качества, консультативные кабинеты поликлиники, диагностические подразделения, отделение хирургической нейроонкологии, отделение нейроонкологии, лаборатория генно-инженерных технологий.

"Площадь нового корпуса составит более 10,3 тыс. квадратных метров. Стоимость строительства - около 2,6 млрд руб. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2022 год", - говорится в пояснительной записке к постановлению.