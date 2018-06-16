Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх прибыл в Череповец и возглавил литургию на соборной площади города

Общество
16 июня, 10:35 UTC+3 ЧЕРЕПОВЕЦ ЧЕРЕПОВЕЦ 16, июня. /ТАСС

Патриарх также посетит крупнейшие промышленные предприятия в Череповце, и заложит новый храм на одном из них

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРЕПОВЕЦ, 16 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первым визитом в Вологодскую область, утром в субботу он возглавил литургию на площади у кафедрального собора Череповца во имя преподобных Афанасия и Феодосия, передает корреспондент ТАСС.

"Вологодская земля - это место, отмеченное подвигами наших святых, отшельников, монахов, которые осваивали его, чтобы душу свою спасти. Сегодня здесь очень много памятников этого духовного подвига. <...> Каждый северянин должен помнить, с чего пошла Русь cвятая, с чего началось освоение северных земель. Создание великой страны явилось результатом силы духа и силы веры", - сказал патриарх Кирилл.

Трансляция службы идет на нескольких экранах, которые установлены в разных точках города.

Кафедральный собор Череповца - особо значимое для города сооружение. Он был построен в 2012 году, но повторяет традицию северного каменного зодчества, а стиль монументальных фресок, созданных художественной артелью "Радость", отсылает к фрескам Ферапонтова монастыря.

В этот же день вечером патриарх Кирилл посетит этот монастырь, а также еще один важнейший памятник и духовный центр русского севера - Кирилло-Белозерскую обитель.

Также в программе визита 16 июня - посещение крупнейших промышленных предприятий области, расположенных в Череповце, и закладка нового храма на одном из них.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вологодская область
Персоны
Кирилл (патриарх)
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин в Храме Христа Спасителя простился с Говорухиным
2
Прощание со Станиславом Говорухиным проходит в Москве
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
5
Пенсионный возраст в России. Досье
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
Авдотья Смирнова: нашему обществу надо повзрослеть
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости