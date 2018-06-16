Патриарх прибыл в Череповец и возглавил литургию на соборной площади города

ЧЕРЕПОВЕЦ, 16 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первым визитом в Вологодскую область, утром в субботу он возглавил литургию на площади у кафедрального собора Череповца во имя преподобных Афанасия и Феодосия, передает корреспондент ТАСС.

"Вологодская земля - это место, отмеченное подвигами наших святых, отшельников, монахов, которые осваивали его, чтобы душу свою спасти. Сегодня здесь очень много памятников этого духовного подвига. <...> Каждый северянин должен помнить, с чего пошла Русь cвятая, с чего началось освоение северных земель. Создание великой страны явилось результатом силы духа и силы веры", - сказал патриарх Кирилл.

Трансляция службы идет на нескольких экранах, которые установлены в разных точках города.

Кафедральный собор Череповца - особо значимое для города сооружение. Он был построен в 2012 году, но повторяет традицию северного каменного зодчества, а стиль монументальных фресок, созданных художественной артелью "Радость", отсылает к фрескам Ферапонтова монастыря.

В этот же день вечером патриарх Кирилл посетит этот монастырь, а также еще один важнейший памятник и духовный центр русского севера - Кирилло-Белозерскую обитель.

Также в программе визита 16 июня - посещение крупнейших промышленных предприятий области, расположенных в Череповце, и закладка нового храма на одном из них.