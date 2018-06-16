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Москалькова заявила, что посещение Вышинского требует согласования с Украиной

Общество
16 июня, 12:02 UTC+3 ОМСК ОМСК 16, июня. /ТАСС

Ранее предполагалось, что уполномоченный по правам человека в России посетит в Херсоне арестованного главного редактора агентства "РИА Новости Украина" 18 июня

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ОМСК, 16 июня. /ТАСС/. Поездка уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой на Украину для встречи с арестованным по обвинению в госизмене главным редактором агентства "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, ранее запланированный на 18 июня, требует согласования с украинской стороной. Об этом омбудсмен РФ заявила в субботу после посещения в Омске колонии номер шесть, где отбывает заключение гражданин России и Украины Дмитрий Штыбликов.

"Пока это (визит 18 июня - прим. ТАСС) не означает отмену [планов посещения Вышинского], но и не подтверждает. Потому что я считаю некорректным без согласования приезжать в другую страну и ставить перед фактом о своем прибытии. Каждое государство устанавливает правила посещения", - сказала Москалькова.

Ранее предполагалось, что Москалькова посетит в Херсоне Вышинского 18 июня. Перед этим российский омбудсмен планировала встретиться 16 июня в Омске с уполномоченным по правам человека на Украине Людмилой Денисовой. В ходе визита планировалось посетить Штыбликова и составить дорожную карту взаимных посещений осужденных. Однако Денисова 15 июня неожиданно, вопреки договоренностям, отправилась в Салехард, чтобы встретиться с осужденным за терроризм украинским режиссером Олегом Сенцовым. Не попав к нему, украинский омбудсмен заявила, что отказывается от встречи в Омске, а переговоры с российской стороной зашли в тупик.

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в государственной измене. 17 мая Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца по этому обвинению, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Вышинский своей вины не признал, его адвокаты подали апелляцию на арест, которая была отклонена.

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Задержание в Киеве главреда "РИА Новости Украина"
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