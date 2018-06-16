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Патриарх Кирилл назвал Русский Север духовной опорой народа

Общество
16 июня, 13:17 UTC+3 ЧЕРЕПОВЕЦ ЧЕРЕПОВЕЦ 16, июня. /ТАСС

По его словам, "весь Русский Север - результат духовной колонизации, потому так и стали развиваться на севере монастыри, церковная жизнь"

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ЧЕРЕПОВЕЦ, 16 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Русский Север духовной опорой России и пожелал его жителям сохранять свое духовное богатство. Об этом предстоятель церкви сказал после литургии под открытым небом на площади около кафедрального собора Череповца во имя преподобных Афанасия и Феодосия.

Патриарх 16-17 июня совершает свой первый визит в Вологодскую область. На патриаршее богослужение в Череповце собрались, по данным правоохранительных органов, более 8 тыс. человек.

"Посещение Череповца дает мне возможность соприкоснуться с совершенно особыми местами Святой Руси, теми местами, которые вошли в историю нашего благочестия как северная Фиваида. В отличие от южной Фиваиды (египетская пустыня, где селились основатели раннехристианского отшельничества, - прим. ТАСС), где в условиях теплого климата созидались древние монастыри, северная явила миру не только силу молитвы иноков, не только силу их духа, но и явила и силу их несокрушимой воли, двигавшую их в эти безлюдные и опасные места, в эти края с суровым климатом", - отметил патриарх.

По его словам, "весь Русский Север - результат вот этой духовной колонизации, потому так и стали развиваться на севере монастыри, церковная жизнь". "Эти места были духовной опорой нашего народа и неслучайно, что в годы безбожного лихолетья именно по русскому северу более чем по другим местам прошел каток уничтожения всяких ростков духовной жизни", - добавил патриарх.

Он пожелал жителям Череповца, "города, который славится своими производствами, где развивается добывающая, металлургическая промышленность и другие отрасли, чтобы этот город свое материальное, техническое развитие непременно сопровождал развитием духовным".

За последние четыре года в Вологодской области было открыто более 90 новых храмов и четыре монастыря. Всего в регионе 260 приходов и восемь монастырей.

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