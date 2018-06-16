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Анджелина Джоли назвала ужасающими разрушения в иракском Мосуле

Общество
16 июня, 18:11 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 16, июня. /ТАСС

Посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвала "не забывать" город и "не отворачиваться от его жителей"

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ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Актриса Анджелина Джоли, посетившая иракский город Мосул, заявила, что никогда не видела подобного опустошения, и назвала условия жизни там ужасающими. В качестве посла доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) она призвала мировое сообщество оказать помощь населению в восстановлении города, сообщила в субботу штаб-квартира этого управления в Женеве.

"Это наихудшее опустошение, которое я когда-либо видела за все время моей работы с УВКБ, - отметила Джоли. - Люди потеряли здесь все, их дома разрушены". Не хватает лекарств для детей, у многих жителей нет доступа к питьевой воде и основным услугам, их по-прежнему окружают руины с мертвыми телами погибших людей.

"Условия, которые я увидела здесь, в Западном Мосуле, ужасающие. Все еще продолжается перемещение людей, лагеря заполнены, вся территория вокруг Западного Мосула сровнена с землей", - сказала посол доброй воли.

"Я призываю международное сообщество не забывать Мосул и не отворачиваться от его жителей", - отметила Джоли, подчеркнув, что надеется на оказание помощи в восстановлении города. Создание условий для возвращения жителей в Мосул "исключительно важно для стабилизации в Ираке и во всем регионе", констатировала она.

Как отмечает УВКБ, Джоли побывала в Мосуле в субботу. Она прошла пешком по улицам Старого города, встретилась с перемещенными лицами. Это ее пятая поездка в Ирак и 61-я в качестве посла доброй воли УВКБ с 2001 года.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ, однако позднее неоднократно повторял, что угроза терроризма по-прежнему сохраняется.

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