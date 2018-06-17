Патриарх Кирилл: в России настало время неуклонного развития всех сторон жизни

ВОЛОГДА, 17 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уверен, что для России настало время неуклонного развития, предпосылки к которому дало духовное возрождение. Об этом предстоятель РПЦ сказал в воскресенье после литургии под открытым небом на кремлевской площади Вологды.

"Сегодня время надежды для всей нашей страны, для всего нашего народа. Это время расцвета наших городов, постепенного, но неуклонного развития всех сторон нашей жизни", - подчеркнул предстоятель Церкви.

"Нет ни человеческой судьбы, ни места на земле, которое бы не проходило через испытания скорбью, ... но наш народ сегодня имеет право обретать то, что является результатом этого терпения, а именно опытность и надежду", - сказал патриарх после богослужения.

"Самое главное, и вы все являетесь свидетелем этого, - это несомненное духовное возрождение нашего народа. А именно духовная сила и определяет силу нации и ее благополучие", - добавил патриарх Кирилл.

Он выразил надежду, что российские города будут в скором времени приобретать "такую благоустроенность, о которой только мечтали предыдущие поколения".

Несмотря на жаркую погоду, на площади собралось множество людей. Патриарх лично причастил детей, собравшихся на богослужение.

Софийский собор Вологды

После литургии патриарх посетил древний Софийский собор Вологды. Это древнейшее сохранившееся каменное сооружение города, одна из главных построек эпохи Ивана Грозного наряду с храмом Василия Блаженного в Москве и Успенским собором Троице-Сергиевой лавры. Он построен по образцу Успенского собора Московского кремля. В соборе полностью сохранились фрески XVII века в том числе монументальный "Страшный суд" - наиболее крупная подобная роспись в России, ее площадь составляет 400 кв. м.

Архитектурный ансамбль Вологодского кремля сейчас имеет статус федерального памятника, в нем расположен музей. В 2016 году один из соборов - барочный Воскресенский, был передан церкви. Сейчас он в лесах, там идет реставрация, которая реализуется за счет внебюджетных средств фонда по восстановлению Воскресенского собора под председательством губернатора Кувшинникова.

Усыновление детей

Ситуация с усыновлением детей и забота о детях, оставшихся без попечения родителей, показывает истинный уровень нравственного развития общества, сказал патриарх Кирилл на встрече с подопечными из вологодского социального центра "Хочу в семью", который помогает передавать сирот в семьи.

За срок существования центра 226 воспитанников устроены в семьи, из них 70 возвращены в кровную семью.

"Я придаю большое значение программам усыновления, потому что у детей должна быть семья", - сказал патриарх. "Способность помогать детям, которые по тем или иным обстоятельства лишились родителей, является очень важным показателем нравственного состояния нашего общества", - подчеркнул он.

"Задача общества и всех людей добрых, неравнодушных в том, чтобы каждый ребенок обрел семью. Часто приемные родители становятся настолько родными, что дети их считают своими настоящими родителями. Существует много примеров в нашей истории, когда воспитанники приемных семей, несмотря на то, что они рано лишились отца и матери, достигали очень больших высот и в политике, и в науке, и в военном деле", - добавил патриарх Кирилл.

Несколько вопросов задал патриарху один из подопечных социального центра Никита, которого в марте вернули из приемной семьи. Не так давно мальчик написал письмо вологодскому митрополиту о том, что, несмотря на это событие, он в жизни не отчаялся и попросил, чтобы его покрестили. Мальчик спросил патриарха, какое впечатление на него произвели фрески Дионисия, которые предстоятель впервые смог увидеть в субботу при посещении Ферапонтова монастыря.

"Впечатление было огромное. Никакие книги или иллюстрации не могут заменить тех впечатлений, когда ты их созерцаешь", - ответил патриарх. "Но вот, что нужно помнить: Дионисий не был художником, он был монахом. Он обладал огромным даром, но он не создавал картины, которые бы целью своей имели просто бы удовлетворение эстетического интереса", - рассказал он. "Он создавал поразительные шедевры, в которых отражается Божие присутствие в миру. Мы в нашей жизни ничего о мире ином не знаем, а вот он создал такие образы, взирая на которые душу свою возвышаешь", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Он пообщался и с другим детьми и их приемными родителями, некоторые из которых воспитывают сразу семь и 16 детей, и подарил им подарки. За срок существования учреждения 226 воспитанников устроены в семьи, из них 70 возвращены в кровную семью.