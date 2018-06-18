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Оргкомитет приступил к работе по подготовке 150-летия Ленина в Ульяновске

Общество
18 июня, 7:14 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 18, июня. /ТАСС

В этом году в регионе возродили Ленинскую премию

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УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Подготовка к 150-летнему юбилею Владимира Ленина, который будет в 2020 году, началась в Ульяновске. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"Сейчас мы готовимся к 2020 году - будем отмечать 150 лет Ленина. У нас уже работает оргкомитет, задача которого - провести много интересных мероприятий. Надеюсь, это поможет если не нам, то хотя бы нашим детям, понять, что же это больше было - добро или зло", - сказал собеседник агентства.

Губернатор также добавил, что будет неправильным говорить, что в Ульяновске началась жизнь только с рождением Ленина. Морозов отметил, что регион отдает дань памяти вождю пролетариата, к примеру, в этом году в Ульяновской области возродили Ленинскую премию, которая будет назначаться за выдающиеся заслуги в различных сферах. "Вернули для того, чтобы мы не забывали и об этом очень гениальном, но противоречивом персонаже в истории. Мы, в свою очередь, не собираемся забывать о нем. Но везде и всегда должен присутствовать разум", - сказал он.

Недавно широкий общественный резонанс в городе вызвал вопрос переименования Площади Ленина в Соборную. "От Ленина мы не отказываемся. Мы не переименовали площадь Ленина, а вернули ей историческое название", - уточнил губернатор.

Морозов пояснил, что Богдан Хитрово, который в 1648 году по официальной версии создал город Симбирск, был ближайшим помощником царя Алексея. "Он построил здесь город и создал Соборную площадь. Почему мы должны забывать это, почему наши дети, не должны интересоваться и знать, что такое соборность, и что такое Соборная площадь, и что было в сегодняшнем Ульяновске 370 лет назад", - добавил он.

Подробности читайте в интервью на сайте ТАСС.

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