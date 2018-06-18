В 2017 году для охраны лесов от пожаров создали около 5 тыс. км лесных дорог

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Около 5 тыс. км лесных дорог создано в 2017 г. для охраны лесов от пожаров, реконструировано почти 10 тыс. км. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минприроды.

"В 2017 году создано 4,8 тыс. км лесных дорог для охраны от пожаров, реконструировано - 9,7 тыс. км. Осуществлена прочистка и прокладка просек, уход за противопожарными разрывами, устройство противопожарных минерализованных полос, что обеспечило сокращение потерь от лесных пожаров", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минприроды, были проведены работы по обследованию лесов на наличие патологий на площади почти 2 млн га и по ликвидации очагов вредных организмов на площади 1,6 млн га, санитарно-оздоровительные мероприятия - на площади 265,7 тыс. га.

Минэкономразвития России, оценивая ход реализации государственных программ РФ за 2017 год, отметило высокую степень эффективности программы "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы. В рейтинговой оценке эффективности она заняла 3-е место, отмечается в сообщении министерства.