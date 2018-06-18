Песков: Кремль с облегчением воспринял данные, что в ДТП на Ильинке обошлось без жертв

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. В Кремле с облегчением восприняли информацию о том, что в резонансном ДТП с наездом такси на пешеходов на Ильинке обошлось без жертв. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рекомендовал за деталями происшествия обращаться к соответствующим органам.

"Отлегло от сердца, когда мы узнали, что, слава богу, без жертв обошелся этот инцидент, - прокомментировал он. - Мы желаем скорейшего выздоровления тем людям, которые получили ранения в результате этого инцидента".

ДТП произошло в субботу вечером в Москве на Ильинке. Водитель такси выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Его задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан - две гражданки Мексики, одна - Украины.

Позднее водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов.