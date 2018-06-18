Минздрав поддержал создание интерактивной "Карты доступности медпомощи"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минздрав поддерживает идею Общероссийского народного фронта (ОНФ) о создании интерактивной "Карты доступности медпомощи", поскольку она учитывает мнение граждан на местах. Об сообщил в понедельник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску проекта.

"Проект, который сегодня реализуется ОНФ, исключительно важен. Карта очень органично дополняет геоинформационную карту тем, что она учитывает мнение населения", - сказал он.

Салагай напомнил, что в 2015 году Минздрав сформировал геоинформационную сеть медицинских организаций, в котором есть информация о наличии медучреждениях в той или иной местности.

Он отметил, что уровень доступности медучреждений характеризуется продолжительностью жизни и уровнем жизни граждан. На селе, как правило, он ниже уровня жизни в городе, сказал Салагай. "Если мы говорим о динамике, то разность между продолжительностью жизни россиян на селе и в городе в 2011 году составляла 2,5 года, а в 2017 году - 1,8 года", - подчеркнул он.