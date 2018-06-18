Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав поддержал создание интерактивной "Карты доступности медпомощи"

Общество
18 июня, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Проект дополняет геоинформационную карту тем, что учитывает мнение населения, отметил замглавы ведомства Олег Салагай

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минздрав поддерживает идею Общероссийского народного фронта (ОНФ) о создании интерактивной "Карты доступности медпомощи", поскольку она учитывает мнение граждан на местах. Об сообщил в понедельник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску проекта.

"Проект, который сегодня реализуется ОНФ, исключительно важен. Карта очень органично дополняет геоинформационную карту тем, что она учитывает мнение населения", - сказал он.

Салагай напомнил, что в 2015 году Минздрав сформировал геоинформационную сеть медицинских организаций, в котором есть информация о наличии медучреждениях в той или иной местности.

Он отметил, что уровень доступности медучреждений характеризуется продолжительностью жизни и уровнем жизни граждан. На селе, как правило, он ниже уровня жизни в городе, сказал Салагай. "Если мы говорим о динамике, то разность между продолжительностью жизни россиян на селе и в городе в 2011 году составляла 2,5 года, а в 2017 году - 1,8 года", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
Депутат Госдумы от Крыма сравнил санкции Запада с автомобилем со сломанными тормозами
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Глава автоконцерна Audi отправлен под арест
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости