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Володин и Андрейченко возложили цветы к Вечному огню в Бресте в преддверии 22 июня

Общество
18 июня, 13:09 UTC+3 БРЕСТ БРЕСТ 18, июня. /ТАСС

В понедельник в Бресте состоится 54-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России

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БРЕСТ, 18 июня. /ТАСС/. Представители парламентов России и Белоруссии во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса "Брестская крепость - герой" в преддверии Дня памяти и скорби 22 июня.

В понедельник в Бресте состоится 54-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в ходе которого парламентарии обсудят вопросы сближения законодательств двух стран в части обеспечения равных условий субъектам хозяйствования.

"Мы вместе с нашими коллегами из парламента Белоруссии, вместе с теми, кто сегодня представляет [Парламентское] собрание [Союза] Белоруссии и России, поклонились нашим дедам и прадедам. Именно здесь, в Брестской крепости, они приняли бой, и многие погибли, защищая родину и нашу сегодняшнюю с вами жизнь", - сказал Володин журналистам в понедельник.

В свою очередь Андрейченко отметил символичность начала 54-й сессии Парламентского собрания с посещения Брестской крепости. "Благодаря единству наших народов, мужеству, героизму мы выстояли в той войне, и очень символично, что сегодня мы вместе. Да, проблем много, мы их решаем, рассматриваем вопросы, но мы движемся в правильном направлении", - уверен он.

Кроме того, Володин также напомнил о создании Молодежного парламента, который был сформирован накануне при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России, обратив внимание на то, что первый день своей работы молодые парламентарии начинают с посещения Брестской крепости.

"Для нас очень важно, чтобы в будущем молодежь, так же как и мы, принимали решения, которые нас сближают, говорили о гуманизации законодательства, которая будет регулировать вопросы защиты прав наших граждан, развитие хозяйствующих субъектов, и, конечно, понимание и ответственность за будущее развитие союзного государства", - отметил председатель Госдумы, предположив, что посещение Брестской крепости вместе со старшими коллегами "однозначно предаст [молодым политикам] больше ответственности за обсуждаемые решения и за принятие этих решений".

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