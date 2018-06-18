Троицкий храм при Детской больнице святого князя Владимира в Москве передали РПЦ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Троицкий храм при Детской городской клинической больнице святого князя Владимира в Москве передан в собственность Русской православной церкви, сообщила в понедельник пресс-служба Московской городской епархии.

"В соответствии с распоряжением департамента городского имущества города Москвы в собственность Русской православной церкви передан объект культурного наследия регионального значения - Детская больница св. благоверного князя Владимира, храм Троицы Живоначальной (1881-1883 годы). Здание храма расположено по адресу: ул. Рубцово-Дворцовая, д. 1/3, корп. 17", - говорится в сообщении.

Детская больница святого князя Владимира была основана промышленником Павлом Григорьевичем фон Дервизом в 1872 году. В 1881 году на средства фон Дервиза при больнице было начато строительство храма Живоначальной Троицы по проекту академика архитектуры А. Попова в стиле русских храмов XVII века. 1 июня 1883 года церковь была освящена.

В советские годы храм использовали в качестве лекционного зала, затем склада и общежития, в подвале была устроена больничная бойлерная.

15 апреля 1994 года восстановленный храм Живоначальной Троицы был вновь освящен. В 1995 году в нем были возобновлены богослужения. Храм является домовой церковью Детской городской клинической больницы святого Владимира (бывшая Детская больница № 2 им. Н. И. Русакова).