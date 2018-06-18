В КЧР на время паводка усилили мониторинг состояния газовых сетей рядом с реками

ЧЕРКЕССК, 18 июня. /ТАСС/. Ежедневный мониторинг газовых сетей, находящихся в непосредственной близости к водным объектам, введен в Карачаево-Черкесии в связи с подъемом уровня рек, сообщила в понедельник пресс-служба АО "Газпром газораспределение Черкесск".

"В результате непрекращающихся дождей в горной местности большинство рек республики превратились в бурные потоки. Введен усиленный режим работы. Сейчас газовики особое внимание уделяют газопроводам, переходящим через реки в Карачаевском, Зеленчукском, Урупском и других районах республики", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, плановое обследование сетей вблизи рек проводится один раз в год ранней весной в период подготовки к паводковому периоду. "Сейчас специалисты компании проводят ежедневные наблюдения за уровнем воды и состоянием объектов газоснабжения до улучшения паводковой ситуации. "Газпром газораспределение Черкесск" эксплуатирует 11 км надводных газопроводов-переходов", - отметили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре Карачаево-Черкесии, на 12:00 мск 18 июня уровень воды в реках республики высокий, но в пределах нормы для паводкового периода. "До опасных отметок уровень воды в основных реках республики пока еще не поднимался", - отметил собеседник агентства.

В минувшие выходные сильные ливни в КЧР привели к размыву берегоукрепительных сооружений и подхода к пешеходному мосту в Зеленчукском районе республики. В селе Курджиново Урупского района было подтоплено 110 дворовых территорий. 16 июня дожди также спровоцировали сход сели на автодороги республики. В субботу в Урупском районе селевой поток сошел на трассу Рожкао - Курджиново, вечером движение было восстановлено. В Карачаевском районе сель перекрыл автодорогу Карачаевск - Учкулан и федеральную трассу к курортам Домбай и Теберда, проезд по ним был открыт в воскресенье.