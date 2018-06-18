Энергообъекты в Калининградской области украсили граффити с портретами звезд футбола

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Граффити с изображениями звезд футбола и главных достопримечательностей стран-участниц ЧМ-2018 украсили 14 объектов энергетики в Калининградской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании "Янтарьэнерго".

"На трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах компании появились изображения лучших футбольных звезд прошлого и современности. Это Уэйн Руни, Ян Вертонген, Лука Модрич, Эммануэль Эменике, Бранислав Иванович, Штефан Лихтштайнер, Юссеф Эль-Араби, Лев Яшин, Игорь Акинфеев и Серхио Рамос. Кроме фигур футболистов на энергообъекты нанесли рисунки главных достопримечательностей стран-участниц чемпионата", - говорится в сообщении.

Жители и гости Калининграда оценили идею. На фасаде трансформаторной подстанции в Светлогорске на граффити со своим портретом оставил автограф капитан сборной Сербии, защитник петербургской команды "Зенит" Бранислав Иванович. С помощью баллончика он написал под портретом "Спасибо" и вывел свою подпись, адресовав благодарность России за радушный прием.

Матчи чемпионата проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Калининграде 16 июня прошел матч между сборными Хорватии и Нигерии, город ждет поединки Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).

По прогнозам региональных властей, в область в период ЧМ приедет до 130 тыс. гостей, в том числе 70 тыс. иностранцев. Значительная часть путешествующих на собственном транспорте - со стороны Польши.