Гатилов: правозащитная ситуация на Украине неуклонно деградирует

ЖЕНЕВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Эксперты ООН подтверждают, что правозащитная ситуация на Украине неуклонно деградирует, Киеву требуется помощь международного сообщества по данной проблеме. Об этом заявил в понедельник ТАСС постпред России при Отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов в связи с открывшейся сегодня 38-й сессией Совета ООН по правам человека (СПЧ).

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По словам дипломата, украинская сторона, как ожидается, вновь представит на заседании СПЧ проект резолюции о техническом содействии в области прав человека самой себе. "Тема актуальная, правозащитная ситуация на Украине неуклонно деградирует, что подтверждается оценками ооновских экспертов, - констатировал Гатилов. - Помощь международного сообщества в создании эффективных механизмов защиты прав человека Киеву, наверное, требуется".

"Но, к сожалению, украинцы, очевидно, вновь попытаются включить в проект резолюции ссылки на принадлежность территорий - вопрос, которым не только СПЧ, но и ООН в целом не уполномочены заниматься", - сказал он.

Россия, подчеркнул постпред, данную инициативу, разумеется, не поддержит.

Совет ООН по правам человека - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.