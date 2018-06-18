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Украинский омбудсмен Денисова отменила встречу с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Общество
18 июня, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Правозащитница хотела обсудить судьбу украинских заключенных, находящихся в местах лишения свободы в РФ

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова отменила ранее назначенную встречу с главой Московской хельсинкской группы, членом СПЧ Людмилой Алексеевой.

Об этом Алексеева сообщила ТАСС в понедельник.

"Встреча с Людмилой Денисовой была назначена [в конце прошлой недели], но она позвонила и сказала, что уезжает по лагерям и увидеться не может. И больше пока не звонила", - сказала Алексеева. По ее словам, она хотела обсудить с украинским обмудсменом судьбу украинских заключенных, находящихся в местах лишения свободы в России.

Ранее стало известно, что в понедельник Денисова отправилась в СИЗО "Лефортово" повидать осужденного за шпионаж Романа Сущенко, как раз в тот момент, когда была запланирована ее встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая находится сейчас в своем офисе в Москве, ожидая свою украинскую коллегу. Как сообщил ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, в изолятор Денисова допущена не была, поскольку для этого, по его словам, "нет правовых оснований".

Уполномоченный Верховной рады прилетела в Москву еще на прошлой неделе, чтобы обсудить с Москальковой программу взаимных посещений осужденных, отбывающих наказание на территории двух стран. Однако вместо этого Денисова уже трижды нарушила договоренности, отправившись сначала в Салехард, где отбывает наказание Олег Сенцов, затем во Владимир, где содержится Николай Карпюк, и, наконец, сегодня - в московское "Лефортово" к Роману Сущенко.

В результате оказалась сорванной встреча с Москальковой, которая должна была состояться в Омске в минувшую субботу. В этих условиях российский омбудсмен предложила своей украинской коллеге встретиться сегодня в 14:00 в Москве, и та дала свое согласие.

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Персоны
Алексеева, Людмила Михайловна Москалькова, Татьяна Николаевна
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