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Желтый уровень опасности объявили в Москве 19 июня из-за сильного ветра

Общество
18 июня, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Порывы ветра могут достигать 17 м/с

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Здание Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Здание Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в Москве во вторник, 19 июня, из-за сильного ветра. Об этом в понедельник сообщает Гидрометцентр.

"Желтый уровень - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении метеослужбы. Отмечается, что сильный ветер в Москве прогнозируется 19 июня с 12:00 мск.

Во вторник в столице также пройдут дожди, в отдельных районах будут грозы, порывы ветра достигнут 12-17 м/с. Небольшие осадки также ожидаются в среду и пятницу.

В ближайшие же несколько дней погода в столичном регионе будет комфортной, добавила Макарова. В понедельник, 18 июня, день будет жарким, воздух прогреется до 26-28 градусов. Теплой будет и ночь на вторник - плюс 15-17 градусов. 19 июня в Москве ожидается 23-25 градусов тепла, а 20 июня - до 22-24 градусов.

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