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Около 200 человек станут участниками XV Международного шахматного фестиваля в Пскове

Общество
18 июня, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В программе фестиваля есть турниры для детей, взрослых и турниры смешанного характера

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ТАСС, 18 июня. Порядка 200 человек станут участниками XV Международного шахматного фестиваля "Псков-2018 ", открытие которого состоялось в понедельник. Об этом сообщил ТАСС вице-президент федерации шахмат Псковской области Святослав Самсонов.

"Фестиваль у нас проходит в пятнадцатый раз, впервые он проводился в 2004 году. Около 200 - общее количество людей, которые будут принимать участие в данный момент. Представляют они разные государства, разные шахматные федерации. Так, помимо России у нас представлены Эстония, Латвия, Украина, Германия ", - сказал он.

По словам Самсонова, участие в фестивале принимают дети и взрослые самых разных возрастов. "В программе фестиваля есть турниры для маленьких, есть турниры для взрослых и турниры смешанного характера ", - пояснил он.

Шахматные турниры в рамках фестиваля будут проводиться по 23 июня. Призовой фонд фестиваля - 100 тыс. рублей, кроме того, для победителей турниров предусмотрены подарки от спонсоров.

Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, ежегодно в регионе шахматами занимаются около 2 тыс. школьников, так как с 2008 года в школах субъекта для второклассников введен предмет "шахматы". Всего же в области этим видом спорта занимаются порядка 5 тыс. человек.

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