Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В аэропорту Калининграда совершил вынужденную посадку направлявшийся в Германию самолет

Общество
18 июня, 18:55 дата обновления: 18 июня, 18:59 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 18, июня. /ТАСС

Когда самолет с пассажирами продолжит полет по маршруту, не уточняется

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в немецкий Франкфурт, совершил в понедельник вынужденную посадку в калининградском аэропорту Храброво из-за недомогания ребенка на борту лайнера, сообщила ТАСС помощник генерального директора калининградского авиаузла Наталья Грицун.

"Самолет Аэрофлота, направлявшийся из московского Шереметьево в немецкий Франкфурт совершил в районе 16:20 (17:20 мск) вынужденную посадку в Калининграде, потому что в пути стало плохо одному из пассажиров - ребенку", - сказал собеседница агентства.

Грицун уточнила, что после приземлении самолета в Храброво ребенку была оказана первая помощь медработниками аэропорта. Они же вызвали бригаду скорой помощи из Калининграда, которая в настоящее время находится в аэропорту.

Когда самолет с пассажирами продолжит полет по маршруту, собеседница агентства не уточнила. "Пока самолет находится в аэропорту Храброво", - добавила Грицун.

"Произведена дополнительная посадка в связи с ухудшением самочувствия пассажира. В ближайшее время рейс будет продолжен", - сообщил в свою очередь ТАСС официальный представитель "Аэрофлота".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калининградская область
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции
3
Санкции ЕС в отношении Крыма. Досье
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы таксиста арестовали на два месяца
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости