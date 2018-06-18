В аэропорту Калининграда совершил вынужденную посадку направлявшийся в Германию самолет

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в немецкий Франкфурт, совершил в понедельник вынужденную посадку в калининградском аэропорту Храброво из-за недомогания ребенка на борту лайнера, сообщила ТАСС помощник генерального директора калининградского авиаузла Наталья Грицун.

"Самолет Аэрофлота, направлявшийся из московского Шереметьево в немецкий Франкфурт совершил в районе 16:20 (17:20 мск) вынужденную посадку в Калининграде, потому что в пути стало плохо одному из пассажиров - ребенку", - сказал собеседница агентства.

Грицун уточнила, что после приземлении самолета в Храброво ребенку была оказана первая помощь медработниками аэропорта. Они же вызвали бригаду скорой помощи из Калининграда, которая в настоящее время находится в аэропорту.

Когда самолет с пассажирами продолжит полет по маршруту, собеседница агентства не уточнила. "Пока самолет находится в аэропорту Храброво", - добавила Грицун.

"Произведена дополнительная посадка в связи с ухудшением самочувствия пассажира. В ближайшее время рейс будет продолжен", - сообщил в свою очередь ТАСС официальный представитель "Аэрофлота".