ФПА: адвокаты рассчитывают на скорое принятие закона о "гонорарах успеха"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские адвокаты рассчитывают на скорое принятие закона, вводящего возможность "гонорара успеха" для адвокатов (когда сумма вознаграждения адвоката зависит от суммы, выигранной в суде - прим. ТАСС). Об этом заявил первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Евгений Семеняко в опубликованном интервью "Российской газете".

"Российские адвокаты уже давно добиваются законодательного закрепления возможности заключать соглашение, предусматривающее "гонорар успеха". Мы очень надеемся, что законопроект будет в ближайшее время принят", - заявил Семеняко, отвечая на вопрос о внесенном в Госдуму законопроекте, вводящем такую новацию.

По его словам, преимущества очевидны: "человек, у которого нет средств на оплату помощи адвоката, но есть реальные основания рассчитывать на положительный результат, получает возможность договориться с адвокатом о выплате гонорара из тех средств, которые будут ему присуждены в случае успеха при разрешении судом имущественного спора".

Принятие закона, признал Семеняко, потребует от адвокатского сообщества введения в Кодекс профессиональной этики правил, регулирующих вопросы получения адвокатом вознаграждения. "Представляется, что ключевыми должны быть положения, согласно которым адвокат, во-первых, не вправе гарантировать доверителю положительный результат выполнения поручения, а во-вторых, может включать в соглашение об оказании юридической помощи условия, по которым выплата вознаграждения ставится в зависимость от благоприятного для доверителя результата рассмотрения спора имущественного характера", - пояснил первый вице-президент ФПА.

Эти нормы означают, что соглашение, предусматривающее выплату "гонорара успеха", "может быть заключено только в случае оказания юридической помощи по гражданскому делу, причем положительный результат не гарантируется доверителю, а включается в соглашение как условие выплаты им вознаграждения адвокату", - заметил он.

Ранее введение "гонораров успеха" поддержали и в судейском сообществе. В апреле секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов заявил на IV Московском юридическом форуме, что "на сегодняшний день отсутствуют какие-либо политико-правовые основания для запрета "гонорара успеха". Это обыкновенное договорное условие, представляющее собой согласованный сторонами порядок оплаты услуг".

Семеняко также отметил, что суды присяжных в России должны рассматривать и уголовные дела о должностных и экономических преступлениях.

"Адвокатура не только всегда поддерживала и приветствовала развитие суда присяжных, но и неоднократно выступала с предложениями о расширении сферы его действия, - заявил он в интервью. - Мы предлагали распространить его юрисдикцию на максимально широкий круг уголовных дел, в том числе на дела по обвинению в экономических и должностных преступлениях".

По его словам, часть предложений адвокатуры были учтены в принятом законе, расширившем компетенцию суда присяжных с 1 июня этого года.

"Но адвокатура считает, что сфера действия суда присяжных должна быть намного шире, и все наши пока не реализованные предложения, в том числе по отнесению к его подсудности дополнительных категорий дел, остаются в силе", - отметил Семеняко.

Вступившие в силу с 1 июня поправки в УПК добавили в компетенцию присяжных еще две статьи - ч. 1 ст. 105 ("Убийство без отягчающих обстоятельств") и ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего"), а также позволили рассматривать с участием присяжных в районных судах уголовные дела по семи наиболее тяжким статьям УК, предусматривающим до пожизненного заключения, в тех случаях, когда наиболее суровая мера наказания по этой статье не может быть применена. Также суды присяжных могут рассматривать уголовные дела в отношении женщин старше 18 лет и мужчин старше 65 лет, обвиняемых по статьям из компетенции суда присяжных.