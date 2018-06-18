Панихиду в память о детях, погибших на Сямозере два года назад, отслужили в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июня. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные памяти погибших в шторм на Сямозере детей 18 июня 2016 года, состоялись в карельском поселке Кудаме рядом с местом трагедии. В республику приехали родные и близкие жертв трагедии, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В часовне в честь иконы Божьей Матери "Отрада и Утешение", освященной на прошлой неделе, прошла панихида по усопшим, к памятнику в виде черной волны возложили цветы родители погибших", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС отец Сергий (Теплоухов), который отслужил панихиду, родственники погибших детей принесли в дар часовне икону, написанную в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. "Она будет храниться в часовне", - отметил он.

По данным пресс-службы, на берегу Сямозера церковные песнопения исполнил Свято-Сергиевский детско-юношеский хор из села Здехово Московской области. Коллектив приехал в Карелию для участия в международном православном детско-юношеском хоровом фестивале-конкурсе "Юные голоса Онего".

О трагедии

ЧП произошло в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" в поход по водоему на рафте и двух каноэ отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, оба каноэ перевернулись, погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела.

Фельдшер Суоярвской центральной районной больницы (ЦРБ) Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена в апреле 2017 года к трем годам в колонии-поселении с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет. С 9 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению еще одного уголовного дела о трагедии с участием шести подсудимых.

В 2016 году на берегу Сямозера установили поклонный крест, а в 2018 году на пожертвования построили часовню и установили камень в форме волны, олицетворяющей силу стихии. По задумке карельского скульптора Александра Кима, для того, чтобы прочитать выгравированные на камне имена детей, нужно поклониться.