Волонтеры избирательного штаба Собянина будут носить футболки с надписью "Я люблю Москву"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Волонтеры избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина выбрали концепцию своей формы: белая футболка с напечатанными на ней несколькими надписями, в том числе "Я люблю Москву", "Собянин мой мэр", "Мой выбор". Среди других вариантов были также представлены футболки с изображением кандидата в образе супергероя и Эрнесто Че Гевары, передает в понедельник корреспондент ТАСС.

Модельеры представили девять вариантов футболок различных цветов и принтов: изображение знака "Дорожные работы" с подписью "Мэр здорового человека", двух заглавных букв "ММ" в правой верхней части футболки, а также символичное изображение Сталинской высотки с подписью Moscow. Голосование за дизайн формы проводилось среди волонтеров онлайн.

Избирательный штаб Собянина начал работу 15 июня. Около 3,5 тыс. человек изъявили желание в нем работать. Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы 8 июня.

Действующий градоначальник намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.