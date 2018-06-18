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Обязательные уроки по основам бизнеса введут в школах Ульяновской области в 2019 году

Общество
18 июня, 22:12 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 18, июня. /ТАСС

Учителя, которые будут преподавать этот предмет, пройдут специальную стажировку в бизнес-компаниях

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УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Школьники в Ульяновской области начнут изучать основы предпринимательства с пятого класса на специальных уроках, которые включат в обязательную образовательную программу. Об этом в понедельник заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на всероссийском форуме "Территория бизнеса - территория жизни".

"Со следующего года всеобщее предпринимательское образование будет реализовано для общеобразовательных школ - с пятого по девятый класс, десятый-одиннадцатый тоже будут задействованы. В 2020 году мы уже перейдем на начальную школу - с первого по четвертый классы", - сказал он.

Морозов добавил, что главной задачей следующего учебного года, кроме учеников, подготовить и педагогов. "Учителя, которые будут заниматься этим предметом, пройдут специальную стажировку в бизнес-компаниях, чтобы они тоже знали, что это такое, насколько это важно и ценно", - уточнил он.

По словам губернатора, он не ставит задачи, чтобы все школьники после изучения курса стали предпринимателями. "Главное, что они будут относиться с огромным уважением к людям, которые делают нашу страну богатой, а людей - счастливыми. Главное, что они будут хорошо понимать, что происходит в финансово-экономическом плане, и будут уметь считать, как формируется бюджет любой территории... В конце концов они научатся защищать свои права… а значит - будут финансово грамотными".

Ранее губернатор заявлял, что такие занятия позволят привить школьникам интерес к предпринимательству и в перспективе увеличить число бизнесменов.

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