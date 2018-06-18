Переславская епархия РПЦ опровергла данные о вакансии повара для игуменьи монастыря

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Переславская епархия Русской православной церкви опровергла информацию о вакансии личного повара для настоятельницы монастыря, с зарплатой до 90 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал в понедельник руководитель пресс-службы епархии отец Андрей Зубков.

"Мы связывались с монастырями, они говорят, что не причастны к этому объявлению. Повар не требуется, неизвестно откуда эта информация", - сказал собеседник агентства.

Ранее на специализированном сайте вакансий появилась информация о том, что для настоятельницы неназванного монастыря в Переславском районе Ярославской области требуется личный повар. Зарплата в объявлении значилась в диапазоне от 50 до 90 тыс. рублей в месяц.

К вечеру понедельника информация о вакансии была удалена с сайта.