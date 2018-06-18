Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Переславская епархия РПЦ опровергла данные о вакансии повара для игуменьи монастыря

Общество
18 июня, 23:07 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 18, июня. /ТАСС

Руководитель пресс-службы епархии отец Андрей Зубков подчеркнул, что монастыри не причастны к появлению на специальном сайте вакансии с зарплатой от 50 до 90 тыс. рублей в месяц

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Переславская епархия Русской православной церкви опровергла информацию о вакансии личного повара для настоятельницы монастыря, с зарплатой до 90 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал в понедельник руководитель пресс-службы епархии отец Андрей Зубков.

"Мы связывались с монастырями, они говорят, что не причастны к этому объявлению. Повар не требуется, неизвестно откуда эта информация", - сказал собеседник агентства.

Ранее на специализированном сайте вакансий появилась информация о том, что для настоятельницы неназванного монастыря в Переславском районе Ярославской области требуется личный повар. Зарплата в объявлении значилась в диапазоне от 50 до 90 тыс. рублей в месяц.

К вечеру понедельника информация о вакансии была удалена с сайта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ярославская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате происшествия с самолетом сборной Саудовской Аравии никто не пострадал
2
В авиакомпании "Россия" прокомментировали инцидент с самолетом саудовской сборной
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Зачем нужно отказываться от балльной пенсионной системы
5
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
6
Въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы таксиста арестовали на два месяца
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости