Два проекта в Хабаровском крае могут получить 2,5 млрд руб. в рамках новой ФЦП по туризму

ХАБАРОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Проект по созданию в Хабаровске инфраструктуры для яхтенного и круизного туризма, а также по развитию туристско-рекреационного кластера в Комсомольске-на-Амуре и его окрестностях, могут быть реализованы в рамках новой федеральной целевой программы, регион может получить на эти цели в общей сложности 2,5 млрд рублей.

"В рамках рабочей группы по отбору проектов два проекта [от Хабаровского края] были рассмотрены и внесены в проект программы", - сказал журналистам в Хабаровске заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев.

Сейчас утвердили концепцию новой федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы". В ней предусмотрены инструменты поддержки отрасли в части капитального строительства, а также помощь бизнесу, готовому вкладываться в создание туристской инфраструктуры. Королев отметил, что положительное решение будет принято, если Хабаровский край выполнит поставленные перед ним задачи в рамках программы по развитию туризма, рассчитанной на 2011-2018 годы.

Как уточнил заместитель министра - начальник управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Виталий Селюков, на проекты, которые вошли в проект новой ФЦП, может быть выделено 2,5 млрд рублей.

Речь идет, в частности, о проекте "Амур - Хабаровск", в рамках которого планируется строительство причальной стенки у набережной Хабаровска, дноуглубление и облагораживания яхтенной лагуны. "Здесь будет начальная точка развития яхтенного и круизного движения. Проект дорогой, сложный, но вместе с тем ключевой", - сказал Селюков.

Также в программу может войти проект туристско-рекреационного кластера "Комсомольский". Кластер состоит из пяти комплексных рекреационных зон, объединяющих несколько инвестпроектов для развития и оказания услуг в сфере туризма. По этому проекту планируется развитие центра Комсомольска-на-Амуре, горнолыжного комплекса, загородных центров отдыха, пояснил Селюков.