Ростуризм предлагает использовать Амур для международных турмаршрутов

ХАБАРОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) видит потенциал реки Амур в части развития международного круизного туризма. Об этом сообщил во вторник журналистам в ходе рабочей поездки в Хабаровск заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев.

"Было бы неплохо использовать Амур еще с точки зрения не просто межрегиональных маршрутов, но и межгосударственных маршрутов. Конечно, рядом, трансграничные маршруты, рядом Китай, бурно развивающийся, с большой потребностью в круизном туризме", - сказал он.

Королев уточнил, что китайцы активно развивают круизы по реке Янцзы в своей стране, есть интерес в таком туризме по реке Волге. Потенциал в развитии круизного туризма есть и у реки Амур, отметил он.

В ходе рабочей поездки замглавы Ростуризма посетил реконструируемую набережную реки Амур - объект обеспечивающей инфраструктуры для проекта "Центр яхтенного и круизного туризма в Хабаровске" круизного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары". В составе этого кластера в 2014 году объект включили в федеральную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 - 2018 годы)".

Помимо речной инфраструктуры, в Хабаровском крае планируется восстановить круизный флот. Инвестор из Перми намерен построить на одном из судозаводов в регионе пять судов для круизов по Амуру на сумму порядка 5 млрд рублей.