В ближайшие часы в Подмосковье пройдут грозовые дожди с градом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом в ближайшие часы.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час и днем 19 июня местами в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 15 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.

В главке рекомендуют во время сильного ветра закрывать все окна и форточки, на улице обходить шаткие строения и деревья. При грозе нельзя купаться или рыбачить, также не следует укрываться под деревьями.