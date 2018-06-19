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В ближайшие часы в Подмосковье пройдут грозовые дожди с градом

Общество
19 июня, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В МЧС напомнили, что во время грозы нельзя купаться, рыбачить и укрываться под деревьями

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом в ближайшие часы.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час и днем 19 июня местами в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 15 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.

В главке рекомендуют во время сильного ветра закрывать все окна и форточки, на улице обходить шаткие строения и деревья. При грозе нельзя купаться или рыбачить, также не следует укрываться под деревьями.

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