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Тридцатиградусная жара с грозами ожидается в большинстве регионов Центральной России

Общество
19 июня, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В Белгородской, Орловской, Липецкой областях из-за температуры 29-30 градусов установлен повышенный режим пожароопасности

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Тридцатиградусная жара с грозами ожидается в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в конце недели, сообщили в региональных гидрометцентрах. В Белгородской, Орловской, Липецкой областях установлен повышенный режим пожароопасности из-за температуры плюс 29-30 градусов, в Воронежской области столбики термометров поднялись до отметки плюс 33.

"Понижения температуры в округе пока не ожидается. Во вторник и среду преобладающая температура днем составит от плюс 23 до 30 градусов, ночью - до плюс 17", - сказано в сообщении пресс-службы Центрального регионального центра МЧС.

Из-за жары в Воронежской области чрезвычайная пожарная опасность пятого класса объявлена управлением МЧС по региону - запрещен въезд в хвойные леса и любое использование открытого огня. Аналогичные ограничения введены в Орловской области, где температура воздуха достигает плюс 30 градусов и существенных осадков в ближайшие сутки не ожидается.

В Липецкой области также установлен четвертый класс пожарной опасности, пребывание людей в лесах региона запрещено с 19 июня по 9 июля.

Грозы, град, ветер

По данным синоптиков, в некоторых регионах Центрального федерального округа жара будет сменяться грозами, порывистым ветром с градом. Специалисты центра погоды "Фобос" связывают с прохождение атмосферного фронта, который принес в Центральную России североатлантический циклон.

Атмосферный фронт станет причиной выпадения града и прохождение грозовых фронтов на территории Костромской области. "При грозе местами возможен град и усиление ветра до 17 м/с", - сообщает пресс-служба администрации Костромской области.

Порывистый ветер до 15 - 17 м/с, грозы, местами град прогнозируются также во Владимирской, Рязанской областях. В Тверской - дождливая и теплая погода (до плюс 26 градусов) продержится со вторника и до конца недели, в Курскую область дожди придут к пятнице, столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.

Умеренные и сильные дожди по данным регионально центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пройдут 19 и 20 июня в Брянской области, где в минувшую пятницу выпало около трети месячной нормы дождей. По данным синоптиков, в среднем в июне в Брянске фиксируют около 80 мм осадков, 15 июня их уровень достиг 28 мм. "19 и 20 июня ожидается, что осадки составят около 14 мм", - отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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