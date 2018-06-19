Музей Победы будет работать бесплатно в День памяти и скорби

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе в Москве в День памяти и скорби, 22 июня, будет работать бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба музея во вторник.

"В День памяти и скорби Музей Победы приглашает всех, кто хочет почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Весь день музей будет работать бесплатно. Ждем также участников "Бессмертного полка", которые смогут зажечь свечу и вспомнить своих родных и близких, чьи жизни унесла война", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что торжественные мероприятия начнутся в музее в 12:00 (мск).

Также в ночь на 22 июня в Музее Победы, как и по всей стране, пройдет акция "Свеча памяти". В полночь волонтеры зажгут 1418 свечей у стен музея. В исполнении Евгения Кунгурова прозвучит песня "Журавли" композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. Затем состоится минута молчания. Также в рамках акции цифра 1418 зажгется на фасаде музея с помощью технологии видеомэппинга.

Ежегодно 22 июня в России проходит День памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз, положив начало Великой Отечественной войне, которая за 1418 дней унесла миллионы жизней.