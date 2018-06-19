Болельщики смотрят матч Россия - Египет на самом северном архипелаге страны

АРХАНГЕЛЬСК, 19 июня. /ТАСС/. Инспекторы национального парка "Русская Арктика" смотрят во вторник матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на острове Земля Александры (самый западный остров архипелага Земля Франца-Иосифа, который является самой северной территорией России и Евразии), сообщил ТАСС государственный инспектор парка Алексей Молоковский.

"На базе нас два человека, болеем за наших. Организовали стол, наварили компоту. Сегодня устойчивая связь", - сказал ТАСС Молоковский.

Как отметил директор нацпарка Александр Кирилов, на базе принимают спутниковый сигнал. "Ловится до 40 каналов, но прием очень сильно зависит от ветра. Если тарелку качает, то сигнал прерывистый, может идти с перерывами до минуты", - пояснил Кирилов.

По словам Молоковского, на Земле Александры солнечная погода, один градус тепла. "Погода хорошая, вокруг много нерп на льду, вчера приходил белый медведь", - рассказал инспектор.

Он добавил, что на базе смотрели матч открытия чемпионата и планируют смотреть все игры с участием сборной России.

Встреча сборных России и Египта проходит во вторник вечером в Санкт-Петербурге.