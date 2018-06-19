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Суд не присудил компенсацию в 1,4 млн рублей жителям Волоколамска за вред от "Ядрова"

Общество
19 июня, 23:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В марте 77 школьников муниципалитета обратились за помощью к врачам из-за плохого самочувствия, которое связывали с очередным выбросом свалочного газа на полигоне бытовых отходов

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Волоколамский городской суд Подмосковья отклонил иск жителей города к оператору полигона бытовых отходов "Ядрово" с требованием закрыть прием отходов и выплатить компенсацию в 1,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"В удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

21 марта 77 школьников муниципалитета обратились за помощью к врачам из-за плохого самочувствия, которое их родители связывали с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрова". Врачи позднее опровергли эту версию.

Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах со свалки и провели несколько митингов с требованием ее закрытия. Для решения проблемы власти области принудили оператора полигона возвести в ускоренном режиме к 15 июня систему сжигания свалочного газа на старой части полигона. Ее изолируют от внешней среды специальным полимерным материалом, а в перспективе закроют плодородным грунтом, чтобы высадить растения.

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