В зоопарке Читы поселились амурский тигр и лама

ЧИТА, 20 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Новые питомцы, среди которых амурский тигр, белоснежная лама и европейская лань, поселились в Читинском городском зоопарке и в его структурном подразделении - зоопитомнике "Амодово". Об этом в среду ТАСС сообщил директор зоопарка Дмирий Ларченко.

"Полуторогодовалый амурский тигр по кличке Тесей приехал к нам из Новосибирского зоопарка, сейчас он находится на 30-дневном карантине в зоопитомнике "Амодово", где специально для этих хищников мы создаем вольер площадью более двух тыс. кв. м. Со временем туда же из городского зоопарка переедет тигрица Тайга. Правда, о размножении диких кошек речь пока не идет", - сказал Ларченко.

По его словам, в Амодово поселилась и белоснежная лама. Ей предстоит создать семью с самцом Мариком. "Имени у девочки еще нет, мы хотим предложить жителям города, вместе подумать над тем, как ее будут звать", - добавил директор зоопарка.

Зоопитомник "Амодово" будет новым домом и для годовалого самца европейской лани, который прибыл в Забайкалье из Калужской области. Обитателями городского зоопарка и зоопитомника, расположенного в 30 км от Читы, также станут карликовые овцы и козы, фазаны, павлины и нанду. Последние внешне напоминают африканских страусов, но степень их родства остается спорной.

Читинский городской зоопарк основан в 1994 году. В 2017 году в пригороде Читы появилось структурное подразделение зоопарка - зоопитомник "Амодово", который специализируется на воспроизводстве редких видов животных, занесенных в Красную книгу России и в Международную Красную книгу. Он занимает около 12 тыс. га. В зоопарке и зоопитомники обитают более двух тысяч животных, которые относятся более чем к сотне видов