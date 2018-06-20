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Собянин и Воробьев взяли под особый контроль детский отдых в Московском регионе

Общество
20 июня, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Мэр столицы и губернатор Подмосковья договорились о создании координационного совета по вопросам организации детского отдыха

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили в среду детский оздоровительно-образовательный центр "Юнармеец" в Подмосковье, где договорились о создании совместного координационного совета по вопросам организации детского отдыха в регионе, контроля за соблюдением санитарных норм и требований безопасности, сообщает корреспондент ТАСС.

"Десятки тысяч маленьких москвичей приезжают в Московскую область и другие регионы. Мы с Андреем Юрьевичем [Воробьевым] решили посмотреть, как вы живете, как вас кормят, какой здесь порядок, безопасность. И решили создать координационный совет, чтобы смотреть насколько эти лагеря обустроены для детей и совместно развивать инфраструктуру", - сказал Собянин.

По словам Воробьева, "совместная программа предполагает поддержку летнего отдыха как на территории Москвы, так и в Подмосковье". "Наша задача - убедиться, что все организовано на должном уровне: и безопасность, и питание, и трава от клещей обработана, и самое главное - настроение у ребят хорошее", - отметил он.

Как пояснили в пресс-службе столичной мэрии, организация совместной работы в этом направлении будет подкреплена специальным соглашением. В частности, документ будет содержать положение об обеспечении безопасности в период летнего отдыха, координации передвижения детей по Москве и области, организации совместных культурно-досуговых и спортивных мероприятий.

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