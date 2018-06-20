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Эрмитаж объявил новый конкурс на создание библиотеки

Общество
20 июня, 16:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Здание Большой Эрмитажной библиотеки планируют построить в форме куба, закрытого рельефным стеклянным фасадом на двухэтажном гранитном стилобате

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж объявил новый конкурс на строительство библиотеки в составе комплекса в Старой Деревне через год после расторжения контракта с фирмой "Мехстройтранс". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте музея.

"Государственный Эрмитаж, демонстрируя твердое намерение реализовать свои планы по развитию концепции открытого хранения в Реставрационно-хранительском центре "Старая деревня", возобновляет строительство 13-этажного здания Большой Эрмитажной библиотеки в непривычном для Санкт-Петербурга стиле - в форме куба, закрытого рельефным стеклянным фасадом и установленного на двухэтажный гранитный стилобат с подземным паркингом на 60 машин", - сообщили представители музея.

13 июля на электронной площадке Сбербанк-АСТ должен состояться аукцион на завершение работ по устройству свайного поля здания Эрмитажной библиотеки в рамках III очереди строительства. Ранее эти работы были поручены фирме "Мехстройтранс", с которой Эрмитаж расторг контракт в июле 2017 года.

Сумма договора с новым подрядчиком, по расчетам музея, не должна превысить 263,7 млн рублей. "В эту стоимость не вошли работы, ранее уже выполненные строительным подрядчиком ООО "МехСтройТранс", договор с которым Государственный Эрмитаж расторг в одностороннем порядке", - уточнили представители музея.

Комплекс фондохранилища Эрмитажа в Старой Деревне создается с 1990 года. Проект связан с необходимостью перемещения ряда запасников и мастерских из исторических зданий музея, которые были перегружены фондами и не могли обеспечить нормальные условия хранения. На Заусадебной улице в Приморском районе Петербурга уже введены в строй пять зданий, в которых размещаются фондохранилище, выставочно-лекционный, реставрационный, инженерный и административный корпуса. Формирование комплекса должно завершиться строительством 13-этажного здания библиотеки в форме стеклянного куба площадью 51,5 кв.м по проекту голландской мастерской OMA под руководством Рема Коолхааса.

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