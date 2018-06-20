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Ростуризм отметил рост турпотока в Россию из-за чемпионата мира

Общество
20 июня, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава ведомства Олег Сафонов привел в пример Калининград, который уже принял на 23% больше туристов, чем в 2017 году

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу стимулировал интерес зарубежных туристов к поездкам в Россию. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Успешно стартовал чемпионат мира по футболу, который радует многочисленных болельщиков и туристов из разных стран. Отмечается рост интереса к городам-организаторам турнира как туристическим направлениям", - сказал Сафонов.

По его словам, это связано с широким продвижением возможностей этих городов как направлений для путешествий и отдыха, с улучшением транспортной и туристической инфраструктуры, качества сервиса, городской среды.

"Хотелось бы подчеркнуть, что постчемпионатское наследие уже начинает работать. В качестве примера хотелось бы привести Калининград, который с мая до конца июня примет 370 тыс. человек, что на 23% больше, чем в прошлом году", - отметил он.

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Персоны
Сафонов, Олег Петрович Путин, Владимир Владимирович
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