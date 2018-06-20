ГИБДД призывает байкеров соблюдать меры безопасности на дорогах в пик мотосезона

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция России обратилась к мотоциклистам с просьбой соблюдать меры безопасности в пик сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД.

"На дорогах страны уже наблюдается большое количество мотоциклистов, следовательно, можно прогнозировать увеличение числа ДТП с их участием. Тема безопасности мототранспорта и профилактики аварийности среди водителей двухколесного транспорта становятся особенно актуальными в связи с наступлением пика очередного мотосезона", - отметили в Госавтоинспекции.

Там напомнили, что водители и пассажиры мототехники являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. "Мотоциклистам необходимо особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения (ПДД) и не допускать нарушений. Автомобилистам следует терпимее относиться к мотоциклистам, регулярно смотреть в зеркала заднего вида, соблюдать ПДД", - отметили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП - достаточно падения на скорости 10-20 км/ч. Сотрудники ГАИ в регионах страны проводят ряд профилактических мероприятий, призванных напомнить водителям автомобилей о необходимости быть более осторожными и внимательными и всегда помнить о взаимовежливом отношении к другим участникам дорожного движения.