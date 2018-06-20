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ФАС оштрафовала компании за картельное соглашение на торгах Минобороны

Общество
20 июня, 17:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Компании заплатят более 200 млн рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу приняло решение назначить штраф участникам картельного соглашения, принимавшим участие в торгах министерства обороны. Сумма соглашения превысила 2,2 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Северной столице.

"Санкт-Петербургское УФАС России назначило административные штрафы участникам картельного соглашения на тогах минобороны на общую сумму, превышающую 2,2 млрд руб. В период с 2014 года по 2017 год ООО "ТД СпецТехМаш", ООО "ПрофБизнес", ООО "ТД Стиллаг" (ИНН: 7811554154), ООО "ТД Стиллаг" (ИНН: 7811271854) участвовали в одиннадцати аукционах на поставку технологического оборудования для нужд Министерства обороны", - говорится в сообщении.

В результате УФАС назначило указанным ООО штрафы на общую сумму более 200 млн рублей.

"Переданные нашим управлением в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области материалы этого дела послужили основой для возбуждения уголовного дела в отношении фигурантов картеля", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Санкт-Петербургского УФАС Вячеслава Тукаева.

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