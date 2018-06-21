Роспотребнадзор открывает горячую линию по инфекционным угрозам за рубежом

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор запускает Всероссийскую горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"В каждом субъекте Российской Федерации с 25 июня по 9 июля специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в Центрах гигиены и эпидемиологии на личных консультациях ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг", - говорится в сообщении .

В ведомстве уточнили, что телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.