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ВЦИОМ: 57% россиян считают, что Москва и Сеул могут стать стратегическими партнерами

Общество
21 июня, 3:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По данным интернет-опроса, проведенного в 2017 году, такого же мнения придерживаются и 64% граждан Южной Кореи

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (57%) считают, что Россия и Южная Корея могут стать стратегическими партнерами. Таковы результаты опроса, обнародованные в четверг Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Такого же мнения придерживаются и 64% южнокорейцев (там аналогичный опрос был проведен в 2017 году). В качестве перспективных сфер взаимодействия россияне, прежде всего, видят медицину (37%), высокие технологии (35%), торговлю (30%). Жители Южной Кореи смотрят на Россию преимущественно как на партнера в сфере промышленности и энергетики (58%), политики и дипломатии (33%).

Растет и туристическая привлекательность Республики Корея для россиян: если в 2016 году желание посетить Южную Корею выражали 48% респондентов, то в 2018 году уже 56%. В первую очередь россияне выражают интерес к кухне (37%) и образу жизни (30%) южнокорейцев, а также к боевым искусствам (26%) и местной архитектуре (22%).

Главным препятствием для развития двусторонних отношений и россияне (48%), и корейцы (51%) считают сложную внешнеполитическую конъюнктуру. Реже называют слабую информированность о другом государстве и территориальную удаленность, создающие определенные трудности для восприятия противоположной стороны в качестве страны-партнера.

Каждый седьмой россиянин слышал о прошедшем в апреле саммите между Южной Кореей и КНДР (15% знают хорошо и 56% слышали, но не знают подробностей). После саммита россияне высоко оценивают возможность развития экономического сотрудничества двух стран (43%), еще 36% респондентов сказали об их возможном объединении.

Исследование проведено ВЦИОМ и Институтом российских исследований Университета Ханкук 11-13 мая 2018 года. Размер выборки составил 2000 респондентов. В 2016 и в 2017 годах в Республике Корея был проведен интернет-опрос, объем выборки - 1000 респондентов.

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