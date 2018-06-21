СМИ: в США впервые в истории страны зафиксировано сокращение белого населения

ТАСС, 21 июня. Белое население Соединенных Штатов впервые в истории страны сократилось в период с 2015 по 2016 годы, и данная тенденция стала более масштабной в прошлом году.

Об этом со ссылкой на обнародованные в четверг данные Бюро переписи населения США сообщила газета Hill.

По сведениям Бюро, с 2016 по 2017 годы число белых американцев сократилось на 0,02%, или на 31 тыс. 516 человек - до 197,8 млн, что стало "историческим изменением" в развитии народонаселения страны. Однако, как рассказала сотрудница Бюро Молли Кромуэлл, эта перемена в действительности произошла годом ранее, но показатель убыли был признан столь несущественным - 9 тыс. 475 человек, - что его решено было не учитывать, и доля белого населения была тогда зафиксирована как не претерпевшая изменений.

В прошлом году, указывается в докладе Бюро, численность проживающих в стране выходцев из государств Латинской Америки возросла на 2,1% по сравнению с предшествующим годом и составила 58,9 млн человек. За тот же период численность афроамериканцев увеличилась на 1,2%, до 47,4 млн человек, жителей азиатского происхождения - на 3,1%, до 22,2 млн.

Помимо увеличения показателя смертности над рождаемостью среди белого населения в целом ряде штатов и сокращения притока иммигрантов из европейских государств, что привело к уменьшению числа белых жителей страны, демографы констатировали и процесс старения этой этнической группы в США. Средний возраст белого жителя страны на сегодняшний день составляет 43,5 года, у выходца же из стран Латинской Америки, к примеру, он равен 29,3 года. Возраст среднестатистического американца составил в прошлом году 38 лет.

Аналитики Бюро указывают на то, что процесс постепенной убыли белого населения США наблюдается уже несколько последних десятилетий, но последние данные позволяют предположить, что переход белых в Америке в категорию "национального меньшинства" - то есть до уровня менее 50% от общей численности жителей страны - возможно, произойдет раньше 2045 года, как это прогнозировалось до последнего времени.