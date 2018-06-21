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Космонавт Артемьев поприветствовал с борта МКС гостей ЧМ в Ростове

Общество
21 июня, 13:22 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, июня. /ТАСС

Космонавт уточнил, что экипаж МКС следит за игрой "любимой команды"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Российский космонавт Олег Артемьев поприветствовал гостей чемпионата мира по футболу, которые приехали в Ростов-на-Дону, с борта Международной космической станции. Запись обращения представил журналистам во время пресс-конференции министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

"Уважаемые жители и гости Ростова, в эти дни нас объединяет любовь к футболу. Наш экипаж МКС тоже следит за любимой командой", - сказал Артемьев.

Артемьев находится на станции вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтами Европейского космического агентства Сереной Ауньон, Александером Герстом и американскими астронавтами NASA Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом.

Первый матч чемпионата мира в Ростове-на-Дону прошел 17 июня - сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча установила рекорд посещаемости "Ростов- Арены" - 43109 зрителей, всего стадион вмещает 45 тыс. зрителей. Также 20 июня на стадионе сборная Уругвая обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0, встречу посетили 42678 человек.

В Ростове-на-Дону состоятся еще три матча турнира: на групповом этапе сыграют команды Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.

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