МЧС и Минкомсвязи разработают критерии экстренного информирования населения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. МЧС РФ совместно с Минкомсвязи и сотовыми операторами регламентируют критерии отбора экстренной информации при СМС-оповещении.

Об этом сообщил начальник отдела перспективного развития департамента гражданской защиты МЧС Вадим Гаршин на пресс-конференции в ТАСС.

"МЧС России готовит совместно с Минкомсвязи и при участии сотовых операторов подзаконные акты, которые четко регламентируют критерии [отбора] экстренной информации. Так мы перейдем от количества к качеству. Это позволит делать СМС-сообщения более насыщенными информацией и рекомендациями тех действий, которые необходимы для населения, за счет снижения количества этих СМС как таковых", - сказал Гаршин.

По его словам, планируется представить правительству эти подзаконные акты уже в этом году. Гаршин отметил, что так удастся создать более гибкую, насыщенную и оперативную систему СМС-информирования. Кроме того, МЧС развивает все возможные пути оперативного доведения информации до населения. "Должен сказать, что СМС-информирование - это очень маленький процент этой работы", - добавил Гаршин.

В прошлом голу в электронных, печатных СМИ, на телевидении и радио вышло более 1,7 млн сообщений о случившихся ЧС, принимаемых мерах и сообщениях обучающего характера в случае возникновения экстренных ситуаций.

Гаршин также сообщил, что оператору сотовой связи для того, чтобы запустить рассылку СМС-оповещений о возможных чрезвычайных ситуациях, в среднем требуется около 20 минут. По его словам, люди, находящиеся даже в одном помещении, могут попасть в начало и конец сформированного списка и в связи с этим получить сообщения с некоторой разницей во времени. Многие также жалуются на время доведения экстренной информации. "Доставка до абонента зависит от технических возможностей сотовых операторов. Временные параметры могут варьироваться от часа до двух", - добавил Гаршин.

Некоторые абоненты считают данные СМС сообщения спамом и пытаются отключить их, заметил представитель департамента. Такой механизм информирования населения действует по всей России.

Всего существует 10 вариантов сообщений, которые содержат рекомендации населению в зависимости от характера происшествия. Среди них также сообщения по ситуациям, связанным с выбросом химических и радиоактивных веществ, о землетрясениях и цунами.

Гаршин добавил, что социальные сети также активно используются МЧС в целях обучения и информирования населения. "Активная работа в социальных сетях Facebook, Twitter, Youtube, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и "Живой журнал" позволяет охватить разные категории граждан вне зависимости от их географического местонахождения", - пояснил он, отметив, что сейчас соцсети зачастую являются наиболее оперативным источником необходимой пользователю информации.

Гаршин также отметил, что ежегодно россиянам рассылается около 1 млрд СМС-сообщений, информирующих о возможных ЧС и неблагоприятных природных явлениях. "Общее количество в год доходит до миллиарда СМС. То есть каждый гражданин в нашей стране как минимум один раз СМС-сообщение о таких ситуациях получал", - сказал Гаршин.

По его словам, во второй половине 2017 года только один из четырех крупнейших сотовых операторов отправил 174 млн СМС-сообщений, информирующих о ЧС. При этом технические возможности у всех крупных операторов находятся примерно на одном уровне. Гаршин отметил, что операторы сотовой связи в полном объеме выполняют функцию СМС-оповещения населения о возможных ЧС. "Законодательством РФ наши сотовые операторы обязаны доводить [такую] информацию до абонентов. Они свою законодательно закрепленную функцию выполняют в полном объеме", - сказал он.