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Тематический пассажирский поезд выйдет на маршрут к 75-летию Курской битвы

Общество
21 июня, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В составе откроется выставка

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Курская битва

Курская битва

© ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Один из пассажирских поездов, курсирующих по маршруту Москва-Курск, будет посвящен 75-летнему юбилею разгрома немецких войск в Курской битве. Об этом сообщил в четверг исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между РВИО и Федеральной пассажирской компанией (ФПК).

"В преддверии 75-летия Курской битвы мы обратились с предложением к ФПК сделать выставку, посвященную этой дате, в поезде, следующем по маршруту Москва-Курск. Мне кажется, такая пропаганда памятных дат военной истории России будет очень востребована. Федеральная пассажирская компания перевозит сотни тысяч людей ежедневно, это огромный ресурс, который мы вместе хотели бы использовать в благих целях", - сказал он.

Кононов напомнил, что опыт создания тематических поездов у РВИО и ФПК уже есть. "В феврале этого года в вагонах поезда Москва - Ростов-на-Дону и на вокзалах двух городов мы организовали экспозицию, посвященную советскому офицеру Александру Печерскому, в 1943 возглавившему единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти "Собибор", - отметил исполнительный директор РВИО.

В свою очередь, исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора ФПК Алексей Жигунов подчеркнул, что запуск поездов, посвященных памятным датам, поможет россиянам лучше знать историю своей страны. "Наши поезда охватывают всю Россию от Калининграда до Владивостока. И та информация, которая будет представлена в вагонах, поможет нашим пассажирам более детально ознакомиться с историей российского государства и будет развивать чувство патриотизма, в том числе и у детей", - сказал Жигунов.

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ходе нее советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести.

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