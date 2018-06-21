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Путин 22 июня возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены

Общество
21 июня, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В День памяти и скорби на территории России также приспустят государственные флаги

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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"22 июня, в День памяти и скорби, Владимир Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Московского Кремля", - говорится в сообщении.

13 июля 1992 года постановлением президиума Верховного совета РФ 22 июня было объявлено Днем памяти защитников Отечества. 8 июня 1996 года указом президента РФ Бориса Ельцина он был переименован в День памяти и скорби. 24 октября 2007 года дата была включена в перечень дней воинской славы и памятных дат России, установленный федеральным законом от 13 марта 1995 года.

22 июня на территории России приспускают государственные флаги. Всем учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано не включать в программу развлекательные передачи, а также рекламу. Руководство страны в этот день возлагает траурные венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. В регионах проходят встречи с ветеранами и другие мероприятия, посвященные памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Во многих городах проводятся минуты молчания.

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День памяти и скорби Вторая мировая война Великая Отечественная война
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