Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главным редактором сайта журнала ELLE назначена Наталья Старостина

Общество
21 июня, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Новый главред сайта издания работает в бренде ELLE более семи лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главным редактором cайта журнала ELLE и его редакционным директором назначена Наталья Старостина. Об этом сообщили в пресс-службе издательского дома Hearst Shkulev Publishing.

"Наталья Старостина более семи лет работает в бренде ELLE и прошла карьерный путь от должности редактора отдела "Культура и специальные проекты" до руководящих позиций, - рассказали в пресс-службе. - Возглавив сайт, Наталья сохраняет за собой должность шеф-редактора журнала ELLE".

По словам бренд-директора ELLE Натальи Шкулевой, Старостина понимает и разделяет ценности бренда ELLE, знает его историю и сильные стороны. "Надеюсь, что под ее руководством сайт elle.ru не только сохранит лидирующие позиции на рынке, но и станет трендсеттером (определяющим тенденции - прим. ТАСС) в digital-индустрии", - привели в пресс-службе слова Шкулевой.

ELLE Russia представлен на разных площадках: от глянцевого издания и сайта до социальных сетей и мобильных приложений. Его общая аудитория превышает 10 млн пользователей/читателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CBS: Трамп бросил конфеты в сторону Меркель на саммите G7 в Канаде
2
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости