Главным редактором сайта журнала ELLE назначена Наталья Старостина

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главным редактором cайта журнала ELLE и его редакционным директором назначена Наталья Старостина. Об этом сообщили в пресс-службе издательского дома Hearst Shkulev Publishing.

"Наталья Старостина более семи лет работает в бренде ELLE и прошла карьерный путь от должности редактора отдела "Культура и специальные проекты" до руководящих позиций, - рассказали в пресс-службе. - Возглавив сайт, Наталья сохраняет за собой должность шеф-редактора журнала ELLE".

По словам бренд-директора ELLE Натальи Шкулевой, Старостина понимает и разделяет ценности бренда ELLE, знает его историю и сильные стороны. "Надеюсь, что под ее руководством сайт elle.ru не только сохранит лидирующие позиции на рынке, но и станет трендсеттером (определяющим тенденции - прим. ТАСС) в digital-индустрии", - привели в пресс-службе слова Шкулевой.

ELLE Russia представлен на разных площадках: от глянцевого издания и сайта до социальных сетей и мобильных приложений. Его общая аудитория превышает 10 млн пользователей/читателей.