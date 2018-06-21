СМИ: в Калифорнии в возрасте 46 лет умерла горилла, владевшая языком жестов

ТАСС, 21 июня. Горилла Коко, владевшая языком жестов, умерла во вторник в возрасте 46 лет в заповеднике, расположенном в штате Калифорния.

Об этом в четверг сообщил телеканал NBC со ссылкой на организацию Gorilla Foundation.

Коко родилась в зоопарке города Сан-Франциско. Почти с самого рождения ее начала обучать языку жестов доктор Франсин Пэттерсон. В 1974 году горилла стала частью исследовательской программы Стэнфордского университета.

За свою жизнь Коко стала героиней множества документальных фильмов и дважды появлялась на страницах журнала National Geographic. В 1978 году обложку издания украсил снимок гориллы, который она сделала сама, сфотографировав свое отражение в зеркале.

В Gorilla Foundation отметили, что знание языка жестов и способность Коко к сопереживанию нашли отклик в миллионах человеческих сердец.