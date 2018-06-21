Выпускники из 34 регионов России и шести стран приедут на "Алые паруса" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Выпускники из 34 регионов России и шести зарубежных стран станут гостями праздника прощания со школой "Алые паруса", который состоится в Санкт-Петербурге в ночь с 23 на 24 июня. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщила председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

"Гостями праздника станут выпускники из 34 регионов России и, по приглашению комитета по образованию, из зарубежных стран. К нам приезжают лучшие выпускники Армении, Кипра, Молдавии, Сербии, Киргизии и Эстонии", - сказала глава комитета по образованию.

Всего непосредственными участниками праздника, по официальным данным, станут около 80 тыс. человек. Из них около 35 тыс. составят выпускники петербургских школ и средних профессиональных образовательных учреждений, что почти на 4,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Из российских регионов и зарубежных стран ожидается еще свыше 6 тыс. гостей. Как пояснили в комитете по образованию, для каждого выпускника предусмотрено по два билета.

Праздник начнется с концерта на Дворцовой площади в 22:00 мск. Как рассказал журналистам исполнительный директор Пятого канала Андрей Олейник, его хедлайнером станет рэпер Баста. В 00:40 мск, то есть в самый темный интервал петербургской "белой ночи", программа продолжится 20-минутным мультимедийным свето-пиротехническим спектаклем в акватории Невы.

Как отметил на пресс-конференции вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, праздник "Алые паруса" в этом году отмечает полувековой юбилей. Впервые ленинградские школьники отмечали его в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили при поддержке администрации города в 2005 году.

Праздник внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран. По данным городских властей, в прошлом году "Алые паруса" привлекли на центральные набережные Санкт-Петербурга более 2 млн человек и собрали огромную аудиторию во время прямой трансляции на телевидении.