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Житель Челябинска выиграл в лотерею более 170 млн рублей

Общество
21 июня, 17:11 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Победитель пока не объявился

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Житель Челябинска выиграл в лотерею "Гослото "4 из 20" свыше 170 млн рублей. Сумма выигрыша стала четвертой по величине в этом году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании- распространителя государственных лотерей "Столото".

"Буквально несколько часов назад в России появился новый лотерейный мультимиллионер. Им стал житель Челябинска. Баснословный выигрыш в размере 170 млн 161 тыс. 629 рублей счастливчику принес 347-й тираж "Гослото "4 из 20". Пока победитель не объявился", - уточнили в пресс-службе.

По данным "Столото", нынешний победитель занял четвертое место в топ-5 лотерейных мультимиллионеров 2018 года. Ранее свыше 267 млн рублей в "Гослото "6 из 45" выиграл участник из Нижнего Новгорода, свыше 232 млн рублей в "Гослото "4 из 20" - из Барнаула и 209 млн рублей в "Русском лото" - из Тверской области.

Ранее сообщалось, что организаторы лотереи "Русское лото" смогли найти жительницу Воронежской области, которая выиграла 506 млн рублей в 2017 году.

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