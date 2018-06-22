ВЦИОМ: более половины россиян почтят память советских воинов в День памяти и скорби

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Подвиг солдат Красной Армии в День памяти и скорби 22 июня почтят более 50% жителей страны, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

СПЕЦПРОЕКТ 1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"В День памяти и скорби около половины наших сограждан так или иначе вспоминают о подвиге народа и жертвах войны. Чаще всего поминают воевавших близких, посещают кладбища (18%) и мемориалы, памятные места, связанные с войной (16%)", - отмечают социологи.

Порядка 17% респондентов в этот день вспомнят о начале Великой Отечественной войны, Дне памяти и скорби, сходят в церковь, поздравят ветеранов, помогут привести в порядок памятники, посмотрят фильмы о войне или расскажут детям и внукам о том, что произошло 77 лет назад. Вместе с тем более 40% опрошенных признались, что 22 июня не планируют делать "ничего особенного" по случаю скорбной даты.

Специалисты ВЦИОМ отметили, что точную дату начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года) могут назвать 69% взрослых россиян, при этом наблюдается почти двукратная разница в ответах молодого и старшего поколения: если в группе 18-24-летних верный ответ дают всего 40% опрошенных, то среди 45-59-летних эта доля достигает 83%.

"Для молодых поколений россиян Великая Отечественная война - событие далекого прошлого, славное и героическое деяние предков, не имеющее отношения к нынешней жизни. Уходят из жизни родственники-ветераны, которые могли бы поделиться своими личными воспоминаниями... Кино на тему Великой Отечественной, столь часто создаваемое в последние годы, может дать яркое эмоциональное впечатление, но не подлинное понимание происходившего в масштабах всей страны", - прокомментировал результаты опроса старший аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Вместе с тем данные опроса свидетельствуют, что за последние годы интерес россиян к истории Великой Отечественной войны заметно вырос. Так, о встречах с ветеранами сообщили 45% опрошенных (в 2014 году - 35%), о посещении мест боевой славы и музеев - 61% (против 30% в 2014 году), захоронений погибших воинов - 51% (против 28%). Подавляющее большинство граждан смотрели фильмы о войне (88%), однако востребованность тематической литературы в разы ниже: в течение года соответствующие книги прочли 23% респондентов, причем с 2014 года эта доля снизилась на 7%.

Методика опроса

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18-19 июня 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.